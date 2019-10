Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Hanstedt - Schmuck gestohlen ++ Seevetal/Maschen - Pkw gestohlen

Seevetal/Waldesruh (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 12.50 und 7.45 Uhr sind Diebe in ein Wohnhaus an der Straße Haidgrund eingebrochen. Dazu hatten die Täter eine rückwärtige Terrassentür aufgebrochen. Anschließend durchsuchten sie das ganze Haus. Ob sie auch Beute machten, ist noch unklar.

Hanstedt - Schmuck gestohlen

In der Straße Stemmbarg kam es am Dienstag ebenfalls zu einem Tageswohnungseinbruch. Hier erlangten die Täter Schmuck. In der Zeit zwischen 16.30 und 19 Uhr hebelten sie ein rückwärtiges Wohnzimmerfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Seevetal/Maschen - Pkw gestohlen

In der Nacht zu Dienstag haben Diebe in der Wilhelm-Busch-Straße einen schwarzen Jeep Grand Cherokee gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen HH-AK 2278 stand am Straßenrand. Die Tatzeit liegt zwischen 18.45 und 08 Uhr. Der Wert des Wagens wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

