POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg vom 25.-27.10.2019

+++ Winsen - Zeugenaufruf nach Körperverletzung +++

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, gerieten mehrere Personen an der Schloßplatzbühne in Winsen/Luhe in einen Streit. Im Verlaufe der Auseinandersetzung schlugen drei Täter auf ein Opfer ein. Das Opfer verlor das Bewusstsein und wurde in das Krankenhaus St-Georg verbracht. Da kurz zuvor eine Veranstaltung im Marstall endete, besteht die Möglichkeit, dass Zeugen Hinweise auf die Täter geben können. Es soll sich um drei junge Männer südländischer Herkunft handeln, die möglicherweise mit einem schwarzen VW Passat vom Tatort flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Winsen/Luhe (Tel:04171-7960) entgegen.

+++ Winsen - Zeugenaufruf nach Unfallflucht +++

Am Freitagmorgen gegen 06:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in der Grevelau. Dabei berührten sich zwei Pkw mit den Außenspiegeln, wodurch Sachschaden entstand. Ein roter Kleinwagen entfernte sich vom Unfallort, ohne dass der Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkam. Da zum Unfallzeitpunkt noch weitere Fahrzeuge die Grevelau befuhren, werden Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten sich bei der Polizei in Winsen/Luhe zu melden (Tel: 04171/7960).

+++ Fleestedt - mit gestohlenem Kennzeichen und Alkohol unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Rollerfahrer in Fleestedt, Marquardsweg, angehalten und kotrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit 0,58 Promille unterwegs war. Zudem lag das angebrachte Kennzeichen als gestohlen ein. Kennzeichen wurde sichergestellt und den Fahrzeugführer erwarten nun zwei Verfahren.

+++ Winsen - Autofahrer unter Drogeneinfluss leistet Widerstand +++

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, stoppte eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Hansestraße einen Pkw VW Polo. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bei dem 26-jährigen Fahrer. Als die Beamten den Mann zur Winsener Polizeidienststelle bringen wollten, versuchte dieser fußläufig zu flüchten. Er konnte nach kurzer Verfolgung gestellt werden, hierbei leistete er heftigen Widerstand. Mit Unterstützung einer weiteren Streifenbesatzung konnte der Mann schließlich zur Wache gebracht werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 26-jährigen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

+++ Stelle - schwerer Verkehrsunfall +++

Am Samstagmorgen, gegen 06:10 Uhr, kam es auf der K 86 zwischen Maschen und Stelle zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei hatte der 27-jährige Autofahrer aus Norderstedt Glück im Unglück. Er kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer konnte sich jedoch aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurde ins das Krankenhaus Winsen/Luhe verbracht, wo er vorsorglich stationär aufgenommen wurde. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

