Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Mit fast drei Promille unterwegs

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Pkw gestohlen

Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte in der Straße Pulvermühlenweg einen weißen Ford Edge gestohlen. Der Pkw mit dem Kennzeichen WL-BF 331 stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Ein Zeuge hatte gehört, wie der Pkw gegen 04 Uhr gestartet wurde. Die Täter nutzten vermutlich die Keyless-Go-Funktion des Wagens, um ihn zu öffnen und zu starten. Der Wert des Wagens liegt bei rund 27.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Seevetal/Meckelfeld - Mit fast drei Promille unterwegs

Am Sonntag, gegen 20.50 Uhr wurde die Polizei in die Straße Rehenwiesen gerufen. Dort war ein 55-jähriger Mann mit seinem Peugeot auf einen am Straßenrand stehenden Pkw aufgefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Verletzt wurde der Fahrer nicht.

Bei der Unfallaufnahme machten die Polizisten einen Atemalkoholtest mit dem Fahrer. Dabei erreichte der 55-Jährige einen Wert von 2,85 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

