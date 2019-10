POL-WL: Vorläufige Festnahmen nach Einbruch in Jugendtreff ++ Rosengarten/Nenndorf - Wohnanhänger gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Toyota Rav 4 gestohlen

Polizeiinspektion Harburg

Vorläufige Festnahmen nach Einbruch in Jugendtreff

Heute (24.10.19), gegen 01.45 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruchalarm beim Jugendtreff an der Schützenstraße gemeldet. Nahezu zeitgleich fiel einer Streifenwagenbesatzung zwischen Elstorf und Eversen-Heide ein Pkw auf, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Eversen davonfuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen in Eversen stoppen. Im Fahrzeug befanden sich drei Männer im Alter von 19, 19 und 20 Jahren. Sie gaben an, sich nur verfahren zu haben. Bei der Inaugenscheinnahme des Wagens fanden die Beamten mutmaßliches Einbruchswerkzeug und Teile dessen, was offenbar bei dem Einbruch in das Jugendzentrum erbeutet worden war. Daraufhin wurden die drei Heranwachsenden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Rosengarten/Nenndorf - Wohnanhänger gestohlen

Von einem Grundstück an der Straße Ohepark entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Wohnanhänger der Marke Dethleffs. Der Anhänger ist weiß und rund neun Meter lang. Das Kennzeichen des Anhängers lautet WL-VN 111. Die Täter entfernten die Kugelkopfsicherung zogen den rund 20.000 Euro teuren Anhänger davon. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 16.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Neu Wulmstorf - Toyota Rav 4 gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 06 Uhr haben Diebe in der Schillerstraße einen roten Toyota Rav 4 im Wert von rund 25.000 Euro gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen WL-G 878 stand in einer Garage eines Mehrfamilienhauses. Vermutlich gelang es den Tätern, das sogenannte Keyless-Go-System zu überwinden und so den Wagen zu starten. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

