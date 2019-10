Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Bushaltestellen beschädigt

Buchholz (ots)

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Buchholz mindestens sechs Bushaltestellen beschädigt. Bei ihnen wurden die Glaswände zerstört. In einem Fall fanden die Beamten einen Feldstein, mit dem die Scheiben offenbar eingeworfen worden waren.

Eine Haltestelle traf es in der Zimmererstraße. In Holm-Seppensen waren drei Haltestellen entlang der Straße Buchholzer Berg sowie zwei am Holmer Weg betroffen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen, die in der Nacht zu Donnerstag in den Bereichen beobachtet wurden, nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell