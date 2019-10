Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Marschacht (ots)

In der Nacht vom 04. auf den 05.10.2019, in der Zeit zwischen 21 Uhr und 08.15 Uhr, ereignete sich in der Elbuferstraße, in Höhe der Einmündung Fliederweg, eine Verkehrsunfallflucht. Dabei ist ein türkisfarbener Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Gartenzaun gefahren. An der Unfallstelle wurden unter anderem Fahrzeugteile aufgefunden, die auf den verursachenden Pkw hindeuten. Demnach handelt es sich bei dem verursachenden Pkw mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Opel Corsa C bzw. einem Opel Meriva A in blau/türkis. Der Wagen dürfte bei dem Zusammenstoß einen Frontschaden davon getragen haben.

Bis heute hat sich der Verursacher nicht gemeldet. Hinweise nimmt die Polizei Marschacht unter 04176 7700 entgegen.

