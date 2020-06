Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 21.06.2020, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein Kradfahrer die L 172 zwischen Neustadt und Eisenbach. In einer Kurve verlor der Kradfahrer, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte in den Gegenverkehr.

Der entgegenkommende Pkw konnte vor der Kollision noch bis zum Stillstand abbremsen, weshalb sich der Kradfahrer nicht schwerer verletzt haben dürfte. Er wurde dennoch zur weiteren Beobachtung in nahegelegene Klinik verbracht.

