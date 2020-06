Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Denzlingen: Unbelehrbar

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei darüber informiert, dass sich wohl mehrere alkoholisierte Personen auf dem Spielplatz im Heidach aufhielten. Die Jugendlichen und Heranwachsenden wurden von der Polizei über Anstandsregeln und Ordnungsvorschriften belehrt. Bevor sie den angeordneten Platzverweis angetreten haben, wurden sie angewiesen, ihren Unrat mitzunehmen. Unter anderem fiel in der Gruppe ein junger, alkoholisierter Mann auf, der wohl von einer Nachbargemeinde mit dem Fahrrad zum Feiern angereist war. Aufgrund seines Alkoholwertes wurde ihm unmissverständlich die Heimfahrt untersagt. Bereits kurze Zeit später fuhr der junge Radfahrer jedoch -bewusst oder unbewusst- mit dem Rad plötzlich hinter der Streife her. Mit einem Atemalkoholwert von über 1,6 Promille erwartet den 17-Jährigen nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

