Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - Waldkirch: Gefährlich und verboten

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag, es war kurz nach Mitternacht, machte es ein Anwohner der Kastelbergstraße nach einer verdächtigen Wahrnehmung genau richtig: Er konnte beobachten, wie zwei Personen mit einer Langwaffe hantierten. Ferner sei auch schon ein Schuss gefallen. Die Polizei war schnell vor Ort, konnte die beiden stellen und auch für Sicherheit sorgen. Bei dem nun beschlagnahmten Gegenstand handelte es sich um eine selbst gebastelte Abschussvorrichtung für Feuerwerkskörper, bei der auch der Holzschaft eines Gewehrs verbaut war. Nicht nur aufgrund der optischen Ähnlichkeit zu einer Schusswaffe, sondern auch in sich selbst birgt dieses Gerät ganz besondere Gefahren. Die Ermittlungen der Polizei wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und weitere Vorschriften dauern an. Die selbstgebaute Waffe wurde beschlagnahmt; die verantwortlichen Personen sehen einem Ermittlungsverfahren entgegen.

