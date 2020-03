Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall zwischen Mofa und Klein-Lkw - 17-Jährige verletzt - #polsiwi

Freudenberg (OT Oberheuslingen) (ots)

Am Montag (16.03.), gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 17-Jährige mit ihrem Mofa die Straße "Zum Rimberg" in Oberheuslingen. An der Kreuzung Rimbergstraße/Zum Rimberg fuhr sie ungebremst in den Klein-Lkw eines 36-Jährigen. Der Fahrer des Klein-Lkw hatte die Rimbergstraße befahren und die Kreuzung bereits fast komplett passiert, als das Mofa gegen sein Fahrzeug stieß. Entstandener Sachschaden circa 1500,- Euro. Die 17-Jährige verletzt sich bei dem Unfall so schwer, dass mit dem Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden musste.

