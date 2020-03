Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Burbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13./14.03.) wurden in Burbach neun Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge waren in der Rubensstraße, Dürerstraße und Steinhardtstraße abgestellt. An allen Pkw wurden die Seitenspiegel abgeknickt. Hinwiese bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0

