Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz:

Am Montag, den 06.07.2020, wurde die Polizei gegen 02.15 Uhr, gerufen da es in einem Mehrfamilienhaus in der Kaltenfelder Straße zu einer Streitigkeit zwischen Bewohnern und einem Gast in einer Wohnung gekommen ist. Unter den Beteiligten wurde zuvor Alkohol konsumiert. Während der Überprüfung der Personen stellten die Beamten bei dem 25jährigen Gast fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Vor der Verbringung des Mannes in die Justizvollzugsanstalt wurde er und seine Sachen durchsucht. Dabei kamen Utensilien zum Gebrauch von Drogen zum Vorschein. An den Gegenständen befanden sich außerdem Rückstände bzw. Anhaftungen von Drogen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell