Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Am Sonntag, d. 05.07.2020, 22.20 Uhr, kontrollierte die Funkstreife in Zellerfeld ein Kleinkraftrad. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass an dem Krad noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht war. Außerdem hatte der Hinterreifen nicht mehr ausreichend Profil. Der 31-jährige Kradfahrer erhält Anzeigen wegen fehlendem Versicherungsschutz und dem abgefahrenen Reifen.

Ebenfalls in Zelllerfeld wurde ein 25-jähriger Pkw-Fahrer gg. 23.00 Uhr angehalten und überprüft. Wie schon einmal zuvor, stand der junge Mann unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln. Die Folgen: Blutprobe, Einleitung eines Ermittlungsverfahrens und Untersagung der Weiterfahrt. /Krz.

