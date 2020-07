POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg, Samstag, 04.07.20, 13:00 Uhr, bis Sonntag, 05.07.20, 13:00 Uhr,.

Polizeiinspektion Goslar

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 04.07.2020, gegen 18:20 Uhr, führen Beamte des Polizeikommissariats Bad Harzburg im Innenstadtbereich eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei erhärtet sich der Verdacht gegen einen 37jährigen Fahrzeugführer, dass dieser sein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führt, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem teilt er den Polizeibeamten während der Sachverhaltsaufnahme zunächst falsche Personalien mit. Weiterhin stellt die verantwortliche Person falsche Behauptungen auf und beleidigt die eingesetzten Polizisten. Es werden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Streit eskaliert

Am Samstagabend kommt es zwischen einem Pärchen zu Streitigkeiten, in deren Verlauf Beleidigungen getätigt werden. Die Situation eskalierte dann soweit, dass der Lebensgefährte seine Partnerin schubst und ihr mit einer Zeitung zweimal in deren Gesicht schlägt. Die Streitenden wurden räumlich getrennt und ein Strafverfahren gegen den Lebenspartner eingeleitet.

