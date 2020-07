Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg, Freitag, 03.07.20, 13:00 Uhr, bis Samstag, 04.07.20, 13:00 Uhr,.

Goslar (ots)

Zweifacher Fahrraddiebstahl in Bad Harzburg

Im Zeitraum von Freitag, 03.07.2020, 12:20 Uhr bis zum Samstag, 04.07.2020, 08:00 Uhr, wurden in der Ilsenburger Straße 18 b und 22 jeweils ein Fahrrad von bisher unbekannten Tätern gestohlen. Ob beide Taten durch ein und dieselben Täter begangen wurden, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Potentielle Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeidienststelle in Bad Harzburg zu erstatten.

Sachbeschädigung an zwei Kraftfahrzeugen in Bad Harzburg

Am Freitag, 03.07.2020, kam es zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr zu zwei Sachbeschädigungen an abgeparkten Pkws. Sowohl an einem im Bereich der Braunschweiger Straße abgestellten Pkw Hyundai, als auch an einem im Bereich des Pfingstangers abgeparktem VW Transporter stellten die jeweiligen Besitzer Beschädigungen durch Lackkratzer fest. Ob diese beiden Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hierzu bittet die Polizei Bad Harzburg um Zeugenhinweise.

Aus Bahnhofstoilette "gerettet"

Polizeibeamte des Polizeikommissariats Bad Harzburg musste eine alkoholisierte 55jährige Dame, welche aus Nordhorn angereist war, aus ein misslichen Lage befreien. Dieser gelang es nach dem Toilettenbesuch nicht mehr eigenständig die Zugangstür zu öffnen. Nachdem es den eingesetzten Beamten gelang die Dame aus ihrer "Notlage" zu retten, reiste sie zeitnah mit einem Zug ab.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell