POL-GS: Polizeistation Braunlage: Pressemeldung vom 03.07.2020

Pressemeldung vom 03.07.2020

Am Donnerstag, dem 02.07.2020 wird der Polizei Braunlage gegen 13.00 Uhr mitgeteilt, dass ein Passant in der warmen Bode am Kegelbahnweg einen verdächtigen Sack festgestellt hat.

Durch Beamte der Pst. Braunlage konnte daraufhin eine große Kunststofftüte eines Supermarktes (real) geborgen werden. In der Tüte befanden sich mehrere Abend,- bzw. Kostümkleider.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind die Kleider bekannt. Können diese einem Eigentümer oder einer Straftat zugeordnet werden? Hinweise bitte unter der Rufnummer 05520/93260

i.A. Richter, POK

