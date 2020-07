Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Ladengeschäft:

Bislang unbekannte/r Täter versuchte/n im Zeitraum von Mittwoch, den 01.07.2020, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, den 02.07.2020, 11:00 Uhr, in ein Geschäft in der Sachsenbergstraße einzubrechen. An der Eingangstür wurden eindeutige Aufbruchspuren festgestellt. Der oder die Täter schafften es jedoch nicht die Tür aufzumachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell