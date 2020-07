Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 03.07.20

Goslar (ots)

Ort: B 241, Vienenburg Rtg. Wiedelah Zeit: 15.06.20, 10.15 h - 23.06.20, 09.15 h

Bislang unbekannte Täter entwendeten ein Seitenradarmessgerät, welches am o.a. Platz an einem Mast installiert war. Das Gerät zählt lediglich den durchfliessenden Verkehr und ist für Privatpersonen in keiner Weise zu gebrauchen. Individuelle Daten von durchfahrenden Fahrzeugen werden nicht erhoben. Das Gerät war fest an einem Mast montiert und gegen Diebstahl mit zwei Schlössern gesichert. Nur unter Zuhilfenahme von Werkzeug kann das Gerät abgebaut und entwendet werden. Der Schaden beträgt 1900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Vienenburg, Tel.: 05324/78749-0, in Verbindung zu setzen.

