Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz:

Am Mittwoch, den 01.07.2020, suchten Polizeibeamte in Bad Harzburg die Wohnung eines 22jährigen Mannes in Bad Harzburg aufgrund eines gegen ihn vorliegenden Haftbefehls auf. Während des Gesprächs mit dem 22jährigen bemerkten die Beamten in der Wohnung Utensilien zum Gebrauch von Drogen. Dies gab dann den Anlass die Wohnung eingehender zu überprüfen und führte zum Auffinden von Marihuana und weiterer Gegenstände und Behältnisse mit Rückständen von Betäubungsmitteln. Im Anschluss an diese Maßnahmen erfolgte die Verbringung des Mannes in das polizeiliche Gewahrsam. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

