Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Obstdiebe unterwegs

Übach-Palenberg (ots)

Bislang unbekannte Personen brachen ein Vorhängeschloss auf und gelangten so auf eine Obstwiese an der Straße Am Bucksberg. Anschließend ernteten sie eine größere Menge Obst, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 6. September, 18 Uhr und Montag, 9. September, 10.30 Uhr.

