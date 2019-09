Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Wohnhauses

Heinsberg-Karken (ots)

Am 9. September (Montag), um 15.30 Uhr, entwickelte sich ein Brand in einem Wohnhaus an der Straße Küppersdriesch. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Gebäude entstand jedoch ein Sachschaden, so dass es zurzeit nicht bewohnbar ist. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt ursächlich für die Brandentstehung. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

