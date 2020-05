Polizei Hagen

POL-HA: 9-Jähriger bei Fahrradunfall verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 19.05.2020, kam es zu einem Unfall am Konrad-Adenauer-Ring. Nach bisherigen Ermittlungen tastete sich dort gegen 16:20 Uhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus einer Grundstückseinfahrt heraus. Zur selben Zeit fuhr ein 9-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg entlang. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Dacia. Der Junge stürzte dabei und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn wenig später zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie genau es zum Unfall kam.

