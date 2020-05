Polizei Hagen

POL-HA: Dieb mit merkwürdigem Gang stiehlt Handy

Hagen (ots)

Am Montag, 18.05.2020, rief die Mitarbeiterin eines Mobiltelefongeschäfts in der Elberfelder Straße die Polizei. Gegen 13:40 Uhr betrat ein Unbekannter den Verkaufsraum. Er sah sich zunächst um. Beraten lassen wollte er sich nicht, als ihm die 27-Jährige dies anbot. Danach wandte sich die Verkäuferin anderen Kunden zu. Plötzlich rief eine Frau, dass der der Unbekannte stehelen würde. Dem Dieb gelang mit dem fast 500 Euro teuren Smartphone die Flucht in unbekannte Richtung. Er wird als zirka 40 Jahre alt, schlank und 170-175 cm groß beschrieben. Er trug eine Kappe und eine Atemschutzmaske. Besonders auffällig sei der merkwürdige Gang des Mannes gewesen. Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

