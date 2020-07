POL-GS: Langelsheim. Nachtrag zum Pressebericht v. 01.07.2020 (Mysteriöser Fund an der Talsperre)

Polizeiinspektion Goslar

Nachdem der Polizei Langelsheim gestern gemeldet wurde, dass am Uferbereich der Innnerstetalsperre Damensandalen und eine darauf liegende Brille gefunden wurden, führte die DLRG Ortsgruppe Langelsheim noch am Nachmittag eine Absuche mit einem Boot am Uferbereich durch. Zur Zeit sucht die Hundestaffel der DLRG Einsatzgruppe Nordharz unter der Leitung von Frau Britta Heindorf den Bereich mit 5 Hunden ab. Zeitgleich suchen 2 Reiterinnen der Polizei Braunscheig den eher unwegsamen Bereich im Umfeld der Fundstelle ab. Bislang gibt es keine neuen Erkenntnisse.

