Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Unfall auf Tankstelle am Dienstag, den 30.06.2020, 18:45 Uhr:

Beim Befahren des Tankstellengeländes an der Nordhäuser Straße verursachte der Führer eines rumänischen Sattelzuges einen Verkehrsunfall. Beim Rangieren beschädigte er die Zapfsäule und konnte weder vorwärts noch rückwärtsfahren, ohne die Säule dabei abzureißen. Durch den Tankstellenbetreiber konnte die Kraftstoffzuleitung abgestellt werden, sodass ein Bergen des Lkw möglich war. Vorsorglich wurde die Feuerwehr Bad Harzburg hinzugezogen. Die Schadenshöhe an der Säule und am Lkw ist noch nicht ermittelt.

