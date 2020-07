Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 02.07.2020

Goslar (ots)

Reifen eines Quads gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Montagabend, 23.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 07.00 Uhr, montierten bislang unbekannte Täter drei Reifen eines im Garten eines Grundstücks im Bauernholz abgestellten Quads der Marke Yamaha ab und entwendeten diese zusammen mit einem weiteren bereits abmontierten Rad. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Mountainbike gestohlen.

Goslar. Am Mittwoch, zwischen 08.45 und 18.16 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein im Fahrradständer an den Gleisen des Goslarer Bahnhofs mit einem Panzerkabelschloss gesichert abgestellte Mountainbike. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Bulls Sharptail Street 3 Disc, 29er Rahmengrösse, 29er Reifengrösse, 24er Nabengangschaltung, und ein schwarzes Herrenrad Focus Black Forest, 27er Rahmengrösse, 27er Kettengangschaltung, mit schwarzen Schutzblechen und Griffen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Pakete aus Lieferfahrzeug gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr, bis Mittwochvormittag, 06.17 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein in der Sudmerbergstrasse abgestelltes weißes Zustellfahrzeug Daimler Sprinter mit GS-Kennzeichen ein und entwendeten mehrere Pakete. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell