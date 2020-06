Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Sachbeschädigungen durch Stahlkugeln - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Bereits im Zeitraum vom 13. bis 21. Mai 2020 gab es in Hüls mehrere Sachbeschädigungen. Unbekannte haben mit Stahlkugeln geschossen.

Anwohner des Beginenwegs haben die Polizei darüber informiert, dass Unbekannte mit kleinen Stahlkugeln auf eine Terrassentür und eine Heckscheibe eines Autos geschossen und dabei beschädigt haben. Weitere Stahlkugeln wurden auf einem Garagendach und in einem Garten gefunden.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (293)

