POL-KR: Cracau: Autofahrer touchiert Radfahrer und flüchtet - Polizei stellt Führerschein sicher

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (24. Juni 2020) ist ein Autofahrer von der Unfallstelle am Grafschaftsplatz geflüchtet, nachdem er einen Radfahrer angefahren und leicht verletzt hatte.

Gegen 18 Uhr waren ein 48-Jähriger und seine Ehefrau mit ihren Fahrrädern auf der Hohenzollernstraße in Richtung Grafschaftsplatz unterwegs, als sich von hinten ein Auto näherte. Der Fahrer drängelte, hupte und ließ den Motor aufheulen, konnte aber aufgrund der engen Straße nicht überholen. Das Pärchen bog dann nach links in den Grafschaftsplatz ab. Der Autofahrer schloss zu dem Radfahrer auf und drängte ihn nach rechts ab. Um einen Zusammenstoß mit einem geparkten Auto zu verhindern, blieb der 48-Jährige schließlich stehen. Da der Autofahrer wenige Meter weiter ebenfalls stehen blieb, ging er zur Fahrerseite. Dort angekommen, fuhr der 65-Jährige plötzlich los, touchierte den Radfahrer mit seinem Außenspiegel und flüchtete in Richtung Moerser Straße. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt und informierte anschließend die Polizei.

Polizeibeamte ermittelten anhand des Kennzeichens den Unfallfahrer. Sie trafen den 65-jährigen Deutschen an seiner Wohnanschrift an und stellten seinen Führerschein sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (292)

