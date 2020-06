Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Sondereinsatz in der Innenstadt

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld ist am gestrigen Dienstag (23. Juni 2020) gegen die Drogenszene in der Innenstadt vorgegangen.

Zwischen 14 und 16 Uhr kontrollierten Beamte insgesamt zehn Männer im Bereich Südwall und Petersstraße. Sie fanden in mehreren Verstecken geringe Mengen an Marihuana und stellten es sicher. Die zehn Männer erhielten jeweils einen Platzverweis. Einer der Kontrollierten wehrte sich dagegen und wurde in Gewahrsam genommen.

Von 16 bis 17:30 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 25 Männer und Frauen auf dem Theaterplatz. Sie fanden in einem Versteck geringe Mengen Kokain und Heroin und stellten es sicher. Alle Anwesenden erhielten einen Platzverweis.

Die sichergestellten Drogen konnten keiner Person zugeordnet werden. Hierzu wurden Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei wird auch zukünftig weitere Einsätze dieser Art durchführen. (289)

