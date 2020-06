Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mann attackiert Polizeibeamte - Drei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter - Festnahme

Krefeld (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag (23. Juni 2020) hat ein Mann mehrere Polizeibeamtinnen und -beamte angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 16:50 Uhr hatte der 35-Jährige grundlos auf einen Kradfahrer eingetreten und geschlagen, der mit seinem Motorrad an der Uerdinger Straße/ Philadelphiastraße an der roten Ampel wartete. Der Mann stürzte dabei zu Boden und wurde leicht verletzt.

Der Angreifer flüchtete zu Fuß in Richtung Alte Linner Straße. Die Besatzung eines Streifenwagens fahndete nach dem Mann und traf ihn in einem Kiosk an der Vereinsstraße an. Als sie den Kiosk betraten, schlug der Tatverdächtige unvermittelt mit einer Flasche auf den Kopf des Polizeibeamten, die dabei abbrach. Anschließend warf er diese ins Gesicht der Beamtin.

Als weitere Unterstützungskräfte eintrafen, attackierte der Krefelder bei seiner Festnahme eine weitere Beamtin, die sich noch in der Ausbildung befindet, und versetzte ihr einen Faustschlag ins Gesicht.

Es gelang ihnen, den Mann festzunehmen. Alle Drei wurden bei der Auseinandersetzung so stark verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Der Tatverdächtige mit slowenischer Staatsangehörigkeit ist bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. Derzeit befindet er sich im Polizeigewahrsam. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen, auch zu seinem Motiv, dauern an. (287)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell