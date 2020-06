Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Meldung Nr. 287: Mann attackiert Polizeibeamte - Einweisung in Psychiatrie

Krefeld (ots)

Der 35-Jährige, der am gestrigen Dienstag einen Motorradfahrer sowie drei Polizeibeamte angegriffen und verletzt hatte, wurde noch am gestrigen Abend in die Psychiatrie eingewiesen.

Die beiden Beamtinnen und der Beamte konnten das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung gestern wieder verlassen. Sie sind noch nicht wieder dienstfähig. (288)

