POL-HF: Drei Brände beschädigen Pkw, Heuballen und Buschwerk

Löhne (ots)

(fl) Am Samstagnachmittag, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, brachen innerhalb kurzer Zeit an drei unterschiedlichen Stellen im Bereich Ulenburg und Mennighüffen Feuer aus. An der Ulenburger Allee, in unmittelbarer Nähe zur Ulenburger Buchenallee, wurde gegen 16 Uhr ein geparkter Pkw Audi durch ein Feuer beschädigt. Kurze Zeit später wurde im Bereich des Buchenweges in Mennighüffen ein Gebüsch unmittelbar neben einem Waldstück durch ein weiteres Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Wiederum kurz danach geriet im Bereich der Wulferdingsener Straße ein Heuballen in Brand. In allen drei Fällen konnten ein aufmerksamer Zeuge und die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Da zumindest in zwei der Fälle nicht von einer Selbstentzündung auszugehen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich online oder unter der Telefonnummer 05221/888-0 bei der Direktion Kriminalität zu melden.

