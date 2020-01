Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Räuberische Erpressung auf Lebensmittelmarkt - Täter mit Schusswaffe erbeutet Bargeldbetrag - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Emmendingen

Am 04.01.2020, gegen 20:15 Uhr meldet sich über Notruf ein Mitarbeiter einer EDEKA-Filiale in der Mundinger Straße in Emmendingen - bei der Polizei, sie seien soeben überfallen worden.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Täter die Angestellten erpresst einen derzeit nicht genau zu beziffernden Bargeldbetrag herauszugeben. Hierbei wurde eine Angestellte leicht verletzt. Bei der Tatausführung hatte der Täter deutlich sichtbar eine Faustfeuerwaffe dabei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 175-180 cm groß, ca. 20-30 Jahre alt, schlanke sportliche Figur, nicht deutschsprachig, Bekleidung: grauschwarze Fleece Jacke, schwarz-weiß gestreifte Sturmhaube (dreilöchrig), führte einen schwarzen Müllsack mit sich.

Kurz nach der Tat wurde von einem Zeugen eine Person auf welche die Beschreibung passt dabei beobachtet, wie sie auf einem Fahrrad die Mundinger Straße in südlicher Richtung befuhr.

Möglicherweise ist diese Person schon vor der Tat im Umfeld des Lebensmittelmarktes aufgefallen.

Die Kriminalpolizei Freiburg (0761 882-5777) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden.

FLZ/mt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell