Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tabakdiebstahl - Festnahme des gewerbsmäßigen Ladendieb

Herford (ots)

Am Dienstag (09.06.) bemerkte ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Innenstadt einen Dieb, der sich in der Tabakwarenabteilung aufhielt. Der Mann konnte dann aber aus dem Blick des Mitarbeiters in dem großen Kaufhaus geraten und verschwand. Die sofort verständigte Polizeibeamten der Wache Herford fahndeten ebenso im Bereich des Bahnhofes. Dort konnten sie einen 30-jährigen Georgier noch am Gleis festnehmen, der beim Ansprechen überraschend geständig reagierte. Der Mann hatte Tabakwaren im Wert von über 500.- Euro dabei, so dass von einem gewerbsmäßigen Diebstahl ausgegangen wird. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ordnete die anschließende Festnahme und ein beschleunigtes Verfahren in diesem Fall an. Der Mann blieb dadurch über Nacht im Polizeigewahrsam, bevor er am nächsten Tag durch Kriminalbeamte der Polizei Herford einem Richter vorgeführt werden konnte. Dieser erließ gestern Morgen die Aussetzung der Haft nur gegen die Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 900.- Euro, bevor damit der Tatverdächtigen in die Freiheit entlassen werden konnte.

