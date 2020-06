Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Roter Roller aus Carport entwendet

Herford (ots)

(um) In der Nacht zu Fronleichnam (11.06.) stahlen bislang unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus an der Haferlandsheide in Herringhausen einen roten Roller. Das Fahrzeug der Marke MBK parkte der Besitzer noch am Vorabend unter dem Carport abgeschlossen. Am Morgen des darauf folgenden Tages bemerkte er das Fehlen des roten Rollers. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

