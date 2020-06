Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Mobiltelefonausstellung aus Geschäft mitgerissen

Bünde (ots)

(um) Gestern, gegen 13:40 Uhr, gelang es bislang unbekannten Tätern aus der Auslage eines Ladengeschäftes an der Eschstraße Mobiltelefone aus der Halterung zu reißen. Kurz nach dem Betreten des Ladens griffen die Diebe auf den Präsentationstisch mit den teueren Handys verschiedener Hersteller. Die gegen Diebstahl gesicherten Geräte lösten einen entsprechenden Alarm aus. Die Täter flüchteten mit den teils piependen Mobiltelefonen über die Fußgängerzone. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in dem Fall dauern an. Einer der Täter wird mit asiatischem Aussehen beschrieben und trug zur Tatzeit dunkele Kleidung. Der genaue Schaden muss noch zusammengetragen werden. Einzelen Telefone haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenangaben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

