POL-LB: Unfallflucht in Grafenau; Diebstahl in Leonberg

Grafenau-Döffingen: Unfallflucht

Auf derzeit ungeklärte Art und Weise stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Mercedes, der zwischen Montag 16:30 Uhr und Mittwoch 10:00 Uhr in der Rosenstraße in Grafenau-Döffingen am Fahrbahnrand abgestellt war. An dem geparkten Wagen wurde das Fahrzeugheck sowie die Fahrerseite beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, entgegen.

Leonberg-Eltingen: Baucontainer aufgebrochen

Auf dem Areal des Freibads, das momentan in der Badstraße in Leonberg-Eltingen renoviert wird, haben bislang unbekannte Täter zwischen Donnerstag 17:00 Uhr und Freitag 07:15 Uhr ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten hatten zunächst einen Zaun geöffnet und sich so Zugang zum Gelände verschafft. Dort brachen sie im weiteren Verlauf einen Baucontainer auf und entwendeten daraus mehrere Werkzeugkoffer samt elektrischer Arbeitsmaschinen. Der Wert des Diebesguts liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

