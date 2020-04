Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Artilleriegeschoss bei Dachbauarbeiten gefunden

Ludwigsburg (ots)

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde am Donnerstag gegen 13:45 Uhr verständigt, nachdem bei Dachbauarbeiten in Sindelfingen in der Maichinger Straße eine historische Granate aufgefunden worden war. Die Granate wurde durch die Spezialisten als altes, nicht mehr funktionsfähiges, französisches Artilleriegeschoss identifiziert und entsorgt.

