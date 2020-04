Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Remseck am Neckar - Aldingen: Festnahme nach Bandendiebstahl - Zwei Tatverdächtige noch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge erkannte am Mittwoch gegen 15:40 Uhr über die Videoüberwachungsanlage eines Supermarktes in Remseck am Neckar - Aldingen in der Neckarstraße einen 52-Jährigen, der zuvor bereits im Zusammenhang mit einem anderen Diebstahl von Alkoholika im Wert von 1.000 Euro in einem Supermarkt in Renningen am 21.03.2020 aufgefallen war. Dort war der Mann Teil einer dreiköpfigen Personengruppe gewesen, die bei diesem Diebstahl arbeitsteilig vorgegangen war. Als der Mann in Aldingen den Kassenbereich passierte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten aufgehalten. Der 52-Jährige hatte in seiner Jacke mehrere Flaschen Whiskey versteckt und an der Kasse nicht bezahlt. Bei der Auswertung der Videoüberwachung konnte dann festgestellt werden, dass sich einer der Mittäter ebenfalls zur Tatzeit im Supermarkt aufgehalten hatte, aber offensichtlich unerkannt den Markt verlassen konnte, als der 52-Jährige an der Kasse aufgehalten worden war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der rumänische Tatverdächtige am Donnerstag einem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend brachten Polizeibeamte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Gesucht werden jetzt die beiden anderen Tatverdächtigen. Es handelt sich hierbei um einen circa 30 bis 35 Jahre alten Mann von schlanker Statur, mit kurzen dunklen Haaren. Dieser trug zur Tatzeit eine blaue Jacke, ein weißes Oberteil, eine dunkle Hose und weiße Turnschuhe. Weiter wird eine circa 30 bis 35 Jahre alte Frau gesucht, die eine normale weibliche Statur hatte, mit kurzen rotgefärbten Haaren und zur Tatzeit ein blaues Oberteil und darüber eine dunkle Jacke trug. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten in Remseck am Neckar unter Tel. 07146 28082 0 entgegen.

