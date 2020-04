Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach-Wolfsölden: Radfahrerin schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 42-Jährige, die am Donnerstag gegen 17:45 Uhr im Weiler Wolfsölden in einen Unfall verwickelt war. In der Verlängerung der Straße "Hagäcker" war die Frau mit einem Trekkingrad auf einem Feldweg, der in einen Waldabschnitt führt, unterwegs. Als sie bergabwärts auf dem geschotterten Weg fuhr, verbremste sich die 42-Jährige mutmaßlich und verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihr Zweirad. Die Radfahrerin, die zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, stürzte in der Folge und verletzte sich hierbei schwer. Sie musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Trekkingrad entstand ein geringer Sachschaden.

