Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Tresor entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 20:00 Uhr und Donnerstag 07:50 Uhr suchten bislang unbekannte Täter in der Sindelfinger Straße in Sindelfingen-Maichingen eine Apotheke heim. Die Einbrecher hebelten gewaltsam eine Tür auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Während der anschließenden Durchsuchung des Objekts stießen die Täter auf einen Tresor, den sie zusammen mit dem noch unbekannten Inhalt entwendeten. Der angerichtete Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031 13-00, zu melden.

