POL-LB: Unfallflucht in Ditzingen; Sachbeschädigung in Vaihingen an der Enz

Ditzingen: Unfallflucht in der Gerhart-Hauptmann-Straße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen Mitsubishi, der zwischen Dienstag 17:00 Uhr und Mittwoch 12:30 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Ditzingen abgestellt war. An der Beifahrerseite entstand ein Streifschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass die Beschädigungen vermutlich durch ein Fahrrad verursacht wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

Vaihingen an der Enz: Mercedes beschädigt - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Donnerstag trieb ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Unter den Weingärten" in Vaihingen an der Enz sein Unwesen. Zwischen 02.15 Uhr und 02:20 Uhr warf der Unbekannte vermutlich mit Steinen mehrere Scheiben eines Mercedes ein. An dem Wagen, der auf einem Stellplatz vor der Garage eines Wohnhauses abgestellt war, entstand dadurch ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Entwendet wurde aus dem Fahrzeuginneren mutmaßlich nichts. Durch die lauten Geräusche wurde der Wagenbesitzer geweckt, der im weiteren die Sachbeschädigung entdeckt und die Polizei alarmiert hatte. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Beamten war der Vandale nicht mehr vor Ort. Diesbezüglich sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

