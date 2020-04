Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Fahrer kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab

Ludwigsburg (ots)

Ein Gesamtschaden von 11.000 Euro, ein beschädigtes Fahrzeug und eine leichtverletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am 01.04.2020 um 15:10 Uhr auf der Landesstraße 1106 zwischen Freudental und Bönnigheim ereignet hat. Ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr von Freudental nach Bönnigheim und musste nach dem Abzweig in Richtung Cleebronn, laut eigenen Angaben, einem Tier ausweichen. Aufgrund des Ausweichmanövers kam er auf die linke Fahrspur, lenkte daraufhin wieder stark nach rechts, fuhr hierbei gegen einen Kirschbaum und stürzte im weiteren Verlauf ca. 6m die Böschung hinunter. Der Fahrer wurde hiebei leicht verletzt und musste durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Hyundai des Unfallverursachers war nicht fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

