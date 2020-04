Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Unbekanter zerkratzt und bespuckt Auto

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend gegen 21:55 Uhr an einer Haustür in der Sophie-Scholl-Sraße geklingelt. Nachdem der Wohnungsinhaber daraufhin aus dem Fenster schaute, sah er eine schwarze Mercedes E-Klasse mit Böblinger Kennzeichen neben seinem im Bereich einer Wendeplatte abgestellten Seat anhalten. Der Fahrer öffnete ein Fenster seines Wagens, zerkratzte die Fahrertür des Seat und spuckte gegen die Scheibe. Anschließend füchtete er. Die polizeilichen Ermittlungen zur Identität des Unbekannten dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 80450, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell