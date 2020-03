Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermisste Mädchen durch Bundespolizei in Gewahrsam genommen

Siegen (ots)

Am Freitagabend wurden Bundespolizisten am Siegener Hauptbahnhof aufgrund der späten Uhrzeit auf zwei junge Mädchen aufmerksam und stellten fest, dass sie bereits vermisst wurden.

Einsatzkräfte der Bundespolizei in Siegen kontrollierten am späten Freitagabend ein 12- und ein 15-jähriges Mädchen. Beide lebten in Kinder- und Jugendeinrichtungen und waren ohne Erlaubnis gemeinsam unterwegs. Bei der Identitätsfeststellung stellten die Beamten prompt fest, dass die Mädchen "abgehauen" waren - so wie die beiden "Abenteurerinnen" es bereits angekündigt hatten.

Das gemeinsame Abenteuer endete für die beiden Mädchen schließlich auf der Bundespolizeidienststelle, wo die Einsatzkräfte umgehend die Jugendeinrichtungen in Hagen und Herdecke darüber informierten, dass die Vermissten wohlbehalten aufgefunden wurden. Die Nacht verbrachten sie noch gemeinsam in einer Jugendeinrichtung in Freudenberg, dann wurden die Mädchen zu ihren Wohngruppen zurückgebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Martina Dressler



Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell