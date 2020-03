Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte - Bundespolizei ermittelt

Köln (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann griff Samstagmittag am Kölner Hauptbahnhof Einsatzkräfte der Bundespolizei an. Zuvor fiel er bereits als Gleisläufer auf, der auch Reisende belästigte und provozierte.

Am 28.03.2020 gegen 13:30 Uhr wurden Bundespolizisten durch Reisende auf einen ghanaischen Staatsangehörigen aufmerksam gemacht, der über die Gleise lief. Nachdem er sich bei der Kontrolle durch eine Streife bereits aggressiv verhielt, wurde er mit einem Platzverweis für den restlichen Tag des Bahnhofes verwiesen.

Kurz darauf trafen die Bundespolizisten erneut den 34-Jährigen auf dem Breslauer Platz, wo er Reisende belästigte und lautstark herumbrüllte. Die Beamten nahmen den Aggressor in Gewahrsam. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und biss einem Polizisten in einen Finger. Durch einen Atemalkoholtest wurde ein Alkoholwert von 3,2 Promille festgestellt. Der verletzte Bundespolizist begab sich in ärztliche Behandlung und konnte im Anschluß seinen Dienst fortsetzen.

Nachdem der Tatverdächtige Gelegenheit hatte, seinen Alkoholpegel etwas abzubauen und sich zu beruhigen, wurde er 3,5 Stunden später aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Bundespolizeiinspektion Köln leitet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

