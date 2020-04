Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Reifenteile ursächlich für 21.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Reifenteile, die vermutlich von einem Lkw stammen, waren am Mittwoch gegen 20:45 Uhr ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich auf der BAB 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-West und dem Autobahndreieck Leonberg ereignete. Von Karlsruhe kommend in Richtung München lagen die Reifenteile in dem angegebenen Streckenabschnitt über alle Fahrstreifen verteilt. Acht nachfolgende Pkw-Lenker fuhren anschließend über die Gegenstände, woraufhin die Fahrzeuge beschädigt wurden und ein Gesamtschaden von etwa 21.000 Euro entstand. Der Verlierer des Reifens ist bislang nicht bekannt. Möglicherweise ist er nach dem Geschehen am Autobahndreieck Leonberg auf die BAB 81 in Richtung Heilbronn gefahren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0711 6869-0.

