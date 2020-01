Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: 74jährige Frau überfallen; Bad Fallingbostel: In Schlangenlinien gefahren; Stellichte: Schutzengel bei Unfall - Insassen bleiben unverletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.01.2020 Nr. 1

20.01 / 74jährige Frau überfallen

Walsrode: Am Montagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr in der Straße Kleiner Graben zu einem versuchten Raub. Ein oder zwei unbekannte Täter traten von hinten an das 74jährige Opfer heran und versuchten diesem, den mitgeführten Rucksack zu entreißen. Da sich das Opfer dagegen massiv zur Wehr setze, stießen der oder die Täter das Opfer gegen eine angrenzende Hauswand und flüchteten ohne Beute. Die Walsroderin erlitt eine Kopfplatzwunde und etliche Hämatome, sodass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter (05161) 984480 entgegen.

21.01 / In Schlangenlinien gefahren

Bad Fallingbostel: Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizeibeamte am Dienstag, gegen 20.30 Uhr im Holunderweg den Fahrer eines Pkw, der zuvor in Schlangenlinien die Strecke Honerdingen - Holunderweg befahren haben soll. Der 26-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,93 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

21.01 / Schutzengel bei Unfall - Insassen bleiben unverletzt

Stellichte: Mülltonnen retteten einem älteren Ehepaar vermutlich am Dienstmittag, gegen 13.40 Uhr das Leben, bewahrten sie aber zumindest vor schweren Verletzungen. Aus bisher nicht bekannter Ursache kam ein 80jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße 128 in Stellichte in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Leitpfosten, drei großen Müllbehältern und einem Pkw-Anhänger, bevor es frontal gegen einen Baum stieß. Der Fahrer und seine 77jährige Beifahrerin blieben dank der Hindernisse unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten Polizeibeamte den Führerschein sicher.

