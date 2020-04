Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Feuerwehr muss Glutnester nach Abflammen von Unkraut entfernen

Ludwigsburg (ots)

Ein Rauchmelder schlug am Mittwoch gegen 22:00 Uhr in Marbach am Neckar in der Schafgartenstraße Alarm. Bereits am Mittag hatte ein Anwohner mittels eines Gasbrenners Unkraut und Moos vor der Schiebetür einer Terasse im Untergeschoss eines Hauses entfernt. Obwohl die Stellen nach Abschluß der Arbeiten wohl mit Wasser abgekühlt worden waren, schlug später der Rauchmelder Alarm. Der trockene Holzrahmen der Schiebetür war offensichtlich durch das Abflammen so stark erhitzt worden, dass sich Glutnester gebildet hatten, die dann über Stunden hinweg weiter unbemerkt glühten. Nach Auslösen des Rauchmelders wurde die Feuerwehr Marbach am Neckar verständigt, die mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort kam. Die Glutnester, welche bereits mehrere Zentimeter tief ins Holz vorgedrungen waren, mussten aufwendig beseitigt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell