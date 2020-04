Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Kompletträder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Geisinger Straße im Ortsteil Beihingen entwendeten noch unbekannte Diebe einen Satz Sommerreifen. Zwischen Montag 20:00 und Dienstag 11:00 Uhr gelangten die Unbekannten in die Tiefgarage, nachdem sie das automatische Garagentor mutmaßlich manipuliert hatten. Die vier Kompletträder waren im Bereich eines Stellplatzes gelagert und haben einen Wert in Höhe einer vierstelligen Summe. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, in Verbindung zu setzen.

